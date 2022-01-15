Экс-премьер-министр Швеции Карл Бильдт обеспокоен тем, что президент Украины Владимир Зеленский сосредоточился на аресте лидера партии «Европейская Солидарность» Петра Порошенко больше, чем на объединении страны против российской угрозы.

Об этом пишет «Громадське радіо».

— Я сейчас уезжаю домой из Киева. Я глубоко озабочен, что президент Зеленский больше сосредоточен на аресте политического оппонента — ныне лидера оппозиции Петра Порошенко — чем на объединении своей страны против российской угрозы, — отметил Карл Бильдт.

Напомним, экс-президент, лидер «Европейской Солидарности» Петр Порошенко заявил, что после вторжения России в Казахстан ситуация с безопасностью для Украины существенно усложнилась, и это требует немедленных скоординированных действий совместно с союзниками.