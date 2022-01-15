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По информации народного депутата Федора Вениславского, силы теробороны в приграничных областях должны получить сегодня, 15 января, оружие и данные о местах дислокации.

Об этом член Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки заявил на «ЭспрессоТВ».

— Действительно необходимо разрабатывать план действий на любой непредсказуемый случай. Этим сейчас и занимается наше военно-политическое руководство. К большому сожалению, с 2014 года этим вообще никто не занимался, — сказал Федор Вениславский.

По его словам, власть над этим сейчас активно работает.

— Завтра (15 января, — прим.) во всех пограничных областях Украины бригады уже должны по тем нормативным указаниям, приказам и актам получить и оружие, и понимать места дислокации. До февраля мы должны во всех областях Украины сделать то же, поэтому процесс идет. Я сегодня разговаривал с командующим сил ТРО, он мне подтвердил, то, что я сейчас говорю, — добавил нардеп.

Напомним, ранее стало известно, что в России объявили внезапную проверку боевой готовности армии.

Также во временно оккупированном Крыму российские военные начали учения с противокорабельными ракетными комплексами.