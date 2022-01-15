Глава фракции «Европейская солидарность» в Николаевском горсовете Елена Киселёва считает, что местная власть должна вмешаться в ситуацию и помочь горожанам, которым приходят огромные счета от ТЭЦ.

Об этом она сказала в эфире программы «Добрый вечер» на НИС-ТВ.

Депутат считает, что задача власти — защитить николаевцев от монополиста. Она добавила, что государство сегодня наделило снабжающие предприятия возможность принудительного взыскания, а доступ обычных горожан к юридическим услугам ограничен. Поэтому большинство людей остаются беззащитными.

Елена Киселева

— Что должна сделать, по моему личному мнению, местная власть. И она это будет делать — если не сегодня, то в ближайшем будущем или другая власть, которая придет. У нас есть движение в обществе, меняются отношения абонентов с монополистами. Поэтому власть должна придумывать, учитывать эту ситуацию, создавать разумные инструменты защиты горожан от монополиста. Почему я сегодня такой термин употребляю — «защита»? Потому что сегодня мы видим нападение и психологическое, и экономическое. И сегодня человеку очень сложно иметь доступ к юридическим услугам, как бы не анонсировалось, что это просто. Сегодня и судебная система работает так, как она работает. А до этого был принят ряд законов, которые упрощают монополисту карательные средства по отношению к плательщику. А услуга, которую получает человек, равно оброку. Есть у тебя деньги, нет денег — ты обязан эту услугу оплатить. Иначе применятся принудительные методы. Люди должны получить какую-то помощь по выстраиванию отношений. Умыть руки нам точно не удастся, — резюмировала Елена Киселёва.

Ранее жильцы многоквартирных двухэтажных домов в центре Николаева попросили городские власти разобраться в начислении больших сумм за отопление.

В декабре николаевцам начали приходить платежки за отопление. Люди пожаловались, что в домах без счетчиков суммы за тепло неподъемные и требуют пересчета.