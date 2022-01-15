Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко считает подозрение пятому президенту Петру Порошенко политическим инструментом для подавления лидера оппозиции.

Его колонку для «Украинской правды» цитирует «5 канал».

Юрий Луценко напомнил, что подпись под подозрением президенту или бывшему президенту должен ставить генеральный прокурор, а в деле Петра Порошенко подозрение подписывал заместитель Ирины Венедиктовой.

— Отказ генпрокурора Ирины Венедиктовой подписать и публично поддержать подозрение — лучшее доказательство юридической никчемности этого подозрения. А госпожа генпрокурор, его первый заместитель и все, кроме одного, заместители знают, что за это предусмотрена уголовная ответственность, — пишет Юрий Луценко.

Юрий Луценко отметил, что в день подписания подозрения, 20 декабря, все руководители Офиса Генпрокурора кроме заместителя Венедиктовой Симоненко резко «заболели».

— Потом все идут на поправку, но 23 декабря опять резко «болеют» — и Симоненко подписывает ходатайство о задержании Порошенко. Это и называется «шить дело белыми нитками, — отмечает он.

Кроме того, он напомнил о статье Уголовного процессуального кодекса, где указано, что по отношению к народному депутату могут совершаться любые действия, в том числе относительно его задержания и ареста в судебном заседании, но исключительно в его присутствии, а следственный судья должен сообщить о таком заседание заблаговременно. Впрочем ни Петр Порошенко, ни его адвокаты, ни председатель парламента Руслан Стефанчук не были оповещены о суде, который в закрытом режиме постановил задержать пятого президента.

— Это — гарантированная причина для выигрыша в Европейском суде по делам человека. Но это будет потом. А уже сейчас — это международная позор и Зеленского, и его команды, которые идут по следам Януковича, — убежден Юрий Луценко.

Он напомнил о том, как заключение Юрия Луценко и Юлии Тимошенко развязали руки Виктору Януковичу, после чего экс-президент решил, «что может делать со страной все, вплоть до продажи нашей независимости Путину».

— Сломать тот сценарий удалось на Майдане и на Донбассе большими жертвами. Цена — тысячи погибших и оккупация Крыма и части Донбасса. Мы не можем позволить это повторить Зеленскому и его русской кротоферме. Поэтому акции протеста в понедельник 17 января — не столько о свободе лидера оппозиции П.Порошенко, что само по себе правильно. Это еще и о нашей с вами свободе. Нет — попытке восстановить авторитаризм Зеленского! Нет — планам развала Украины Путиным! — резюмирует он.

Напомним, экс-президент, лидер «Европейской Солидарности» Петр Порошенко заявил, что после вторжения России в Казахстан ситуация с безопасностью для Украины существенно усложнилась, и это требует немедленных скоординированных действий совместно с союзниками.