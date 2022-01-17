До конца 2022 года женщин, которые не встанут на учет в военкоматах, штрафовать не будут.

Как сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, сейчас готовятся изменения в вопросе взятия женщин на военный учет.

— Прямо сейчас не нужно женщинам идти в территориальные центры комплектования (бывшие военкоматы). В течение 2022 года продлится переходный период. Сейчас ведется работа над упрощением порядка постановки на учет, изучается вопрос приоритетности профессий родственных военно-учетным специальностям. Поэтому будут изменения, о которых Минобороны обязательно сообщит, – написала Анна Маляр.

Заместитель главы Минобороны подчеркнула, что штрафов в течение 2022 года не будет. По ее словам, сейчас этот вопрос изучается на предмет возможных изменений.

Также прорабатывается вопрос об упрощении всех процедур постановки на учет – как мужчин, так и женщин. В том числе и «цифровизация» процессов, которые технически можно перевести в онлайн.

Напомним, Министерство обороны утвердило перечень профессий, представительницы которых должны будут встать на обязательный учет военнообязанных. Соответствующий приказ был издан 11 октября. Процесс взятия на учет военнообязанных женщин будет проходить постепенно и планово.