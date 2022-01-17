Дмитрий Мирошниченко

Первым заместителем директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства Николаевского горсовета — исполняющим обязанности руководителя планируют назначить мариупольца Дмитрия Мирошниченко, который ранее возглавлял местное теплоснабжающее предприятие.

Об этом НикВести сообщили источники в Николаевском городском совете.

Дмитрий Мирошниченко родился в 1977 году в Мариуполе, получил два высших образования по специальностям «экономика предприятия» и «металлургия черных металлов».

Трудовую деятельность начал в 2001 году машинистом в доменном цеху комбината Ильича, где проработал 15 лет и дорос до должности начальника цеха. В 2016-2017 возглавлял районную администрацию, после работал в департаменте ЖКХ Мариупольского горсовета. С 2017 по 2021 год был директором коммунального предприятия «Мариупольтеплосеть». С должности он ушел в ноябре 2021 года. Тогда местное издание 0629 писало, что Дмитрий Мирошниченко уволился, поскольку нашел новую работу.

Также Дмитрий Мирошниченко был депутатом местного горсовета в предыдущем созыве, избранным от «Оппозиционного блока».

Согласно декларации, поданной Дмитрием Мирошниченко 10 января, его семья владеет квартирой 61,7 м2 в Мариуполе, оформленной на супругу, дачей 32,3 м2 и земельным участком 512 м2 под городом.

Он зарегистрировал также два автомобиля — Nissan Note 1.4 2012 года выпуска и Lincoln MKC 2015 года.

Дмитрий Мирошниченко указал, что хранит наличными 400 тысяч гривен. При этом в прошлом году на должности директора КП, которую он покинул в ноябре, заработал 1 миллион 44 тысячи 599 гривен.

Корреспондент НикВести позвонил Дмитрию Мирошниченко, чтобы узнать подробности его назначения. Однако тот посоветовал обращаться к управляющему делами исполнительного комитета Николаевского горсовета Андрею Волкову.

— Спросите это лучше у Андрея Волкова. Он вам лучше расскажет, — отметил Дмитрий Мирошниченко.

На вопрос о его планах и целях на должности директора, Дмитрий Мирошниченко ответил: «Свяжитесь с Волковым, он вам все расскажет».

Напомним, на должность директора коммунального предприятия «Николаевские парки» претендуетмариуполец Дмитрий Чучмай. До апреля прошлого года он возглавлял «Мариупольавтодор» и был уволен после служебного расследования. До апреля 2021 года он возглавлял коммунальное предприятие «Мариупольавтодор». Как писали местные СМИ, в марте мэр Мариуполя Вадим Бойченко отстранил его работы и инициировал служебное расследование. А уже через несколько дней он был уволен. Тогда в Мариупольском горсовете рассказали, что служебное расследование подтвердило коррупционные факты. Установлено, что на предприятии по сговору лиц завышались цены на асфальтобетонное покрытие и формировались неоформленные остатки. Дмитрий Чучмай и еще двое сотрудников предприятия были уволены, а материалы в отношении них переданы правоохранителям, писал сайт 0629.

Отметим, что в прошлом году Николаевский городской голова Александр Сенкевич неоднократно заявлял, что хочет внедрить опыт работы исполнительных органов местного самоуправления Мариуполя при формировании новой структуры мэрии в Николаеве.