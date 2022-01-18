Глава правления Фонда DEJURE Михаил Жернаков считает, что головное производство относительно поставок в Украину угля с оккупированных территорий Донбасса в 2014—2015 годах, в котором фигурирует пятый президент Украины Петр Порошенко, имеет признаки политического преследования бывшего главы государства.

Об этом он сказал в эфире на радио НВ.

— Очевидно, что это дело имеет признаки политического преследования, потому что речь идет о (пятом, — прим.) президенте, в отношении которого у нынешней власти, в частности лично у президента (Владимира, — прим.) Зеленского, есть предубеждение и неприязнь. Они старые политические оппоненты. Заявления сразу нескольких европейских дипломатов, чиновников (бывших или действующих), обозревателей есть. У них создается впечатление, что Зеленский намного больше озабочен политическим преследованием своего оппонента, чем ситуацией в стране, когда обострение, (когда есть угроза, прим.), что Россия сейчас вторгнется и будет очень сильно поддавать эскалации военные действия, — отметил Михаил Жернаков.

Напомним, что сторона обвинения попросила Печерский районный суд Киева избрать бывшему президенту Украины, лидеру партии Европейская солидарность Петру Порошенко меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в сумме 1 миллиард гривен.

Ранее сообщалось, что Петр Порошенко прилетел рейсовым самолетом из Варшавы в Киев в 09:10.