Исполняющая обязанности руководителя КНП «Николаевского областного центра инфекционных заболеваний» Ярослава Студзинская пропустила уже третье — итоговое совещание с главврачами областных больниц.

Это отметил заместитель главы Николаевского облсовта Владимир Фроленко в ходе сегодняшнего совещания, передает корреспондент НикВести.

— Это наша третья итоговая встреча, однако я сегодня, к сожалению, так и не увидел представителя с нашего инфекционного учреждения (и.о. руководителя «Николаевского областного центра инфекционных заболеваний» Ярославы Студзинской, — прим.). В прошлый раз нам Юрий Исаевич (вице-губернатор Гранатуров, — прим.) сказал нам, что Ярослава Студзинская не могла принять участие, поскольку проводились следственные действия (в «инфекционке», — прим.), — отметил Владимир Фроленко.

Как стало известно НикВести, перед совещанием Ярослава Студзинская уведомила облсовет, что не примет участие, поскольку в больнице продолжаются следственные действия и она не может отлучиться.

Напомним, суд запретил Николаевскому областному совету проводить конкурс на должность директора областного центра лечения инфекционных заболеваний.

Ранее в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» на два месяца была назначена новая исполняющая объязанности директора Ярослава Студзинская. она пока не определилась, будет ли участвовать в конкурсе, чтобы занять место главврача на постоянной основе.