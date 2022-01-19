Болгарский политик Румен Радев, попавший в скандал из-за слов о российском Крыме, стал президентом во второй раз и произнес клятву, которая гласит «Клянусь от имени Республики Болгарии соблюдать Конституцию и законы страны и во всех своих действиях руководствоваться интересами людей».

Об этом пишет Dnevnik.

Помимо Румена Радева, присягу приняла и вице-президент Илиана Йотова. Затем новоиспеченный президент Болгарии выступил с обращением к народу и Национальному собранию.

Церемония содержала и религиозную часть. Через час после изречения клятвы Румен Радев и его вице-президет направились в Патриарший собор Святого Александра Невского в Софии, где их встретил болгарский патриарх Неофит. Священнослужитель произнес торжественную молитву по случаю инагурации и выступил с архипастырской речью, в котором пожелал властям божьей помощи в исполнении своих обещаний.

Однако в парламенте не все благожелательно приняли нового президента. К примеру, депутат от партии ГЕРБ, экс-премьера от которой подозревали в коррупции, Десислава Атанасова заявила, что Румен Радев стал разделителем нации. По ее словам, он только мешал диалогу между разными партиями.

Напомним, накануне второго тура выборов действующий Болгарии Румен Радев назвал Крым территорией Российской Федерации. За его слова пришлось извиниться послу.