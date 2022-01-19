Президент Турции Рейджеп Эрдоган официально объявил, что хочет изменить название страны на то, которое «лучше всего выражает культуру, цивилизацию и ценности турецкой нации».

Об этом пишет Timpul.

Согласно президентскому названию, новое название страны будет приблизительно звучать так — «Туркия» («Turkiye»).

— «Туркие» — это, по сути, название страны, переведенное на турецкий язык, и Эрдоган теперь хочет перевести это название на международное признание. В контексте укрепления бренда «Турция» во всех видах деятельности и переписке, особенно в официальных отношениях с другими странами и международными учреждениями и организациями, термин «Туркия» будет использоваться вместо такого термина, как «Турция», — обращает внимание Greek Reporter.

Однако ни Рейджеп Эрдоган, ни кто-либо из его представителей не указали, когда это изменение будет официально введено.

— Точное время смены названия все еще обсуждается с правительством, — передал высокопоставленный правительственный чиновник.

Информация о ребрендинге появилась на фоне продолжающегося инфляционного кризиса в стране, когда национальная валюта — турецкая лира, сильно потеряла в стоимости.

Напомним, Турция предостерегла Россию от планов на захват Украины.