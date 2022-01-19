Украинские правоохранительные органы открыли уголовные дела для проверки сообщений об использовании пыток в грузинской тюрьме в отношении Михеила Саакашвили.

Об этом заявил защитник политика Евгений Грушовец, — пишет «Эхо Кавказа».

Дипломированный юрист пояснил, что производство начали на основании поступившего заявления в Генпрокуратуру Украину, так как авторы заявления считали объективное расследование предположений в Грузии заведомо невозможным. По их мнению, партия власти непрямую заинтересована в давлении на Михеила Саакашвили в тюрьме.

— В Украине уже возбудили несколько уголовных дел против нескольких представителей грузинской пенитенциарной системы. Они касаются пыток и причинения вреда здоровью, а более конкретно – неправильного лечения… Мы уверены, что Украина установит вину этих людей, — уверенно отметил адвокат в беседе с журналистами.

Ранее сообщалось, что у Михеила Саакашвили наблюдаются эпизоды потери памяти.

Напомним, группа врачей при омбудсмене Грузии заявила, что экс-президента Грузии Михаила Саакашвили нельзя переводить в тюрьму. Причиной являются проблемы с психикой.