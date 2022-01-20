Новое правительство Чехии готово помочь Украине на фоне угрозы российского вторжения и может предоставить или продать Киеву необходимое оружие и военное оборудование.

Об этом сообщил министр обороны Чехии Яна Чернохова в интервью Hospodarske noviny

Она уточнила, что в правительственной коалиции, которая состоит из пяти партий, есть консенсус.

— Я не могу говорить от имени других министров, но я много консультируюсь с министром иностранных дел Яном Липавским, и наши взгляды по поводу помощи Украине совпадают, — заявила Яна Чернохова.

Вместе с тем, по ее словам, Киев должен очертить перечень необходимого ему вооружения и оборудования.

Однако, министр отметила, что поставки оружия Праге необходимо будет согласовать со странами Вышеградской четверки (Польша, Словакия, Венгрия) или с Германией, Австрией или странами Балтии.

— Чехия исторически, политически и союзнически — на стороне Украины. Если Украине потребуется, мы попытаемся помочь, — резюмировала Яна Чернохова.

Напомним, сенаторы США предложили передать Украине вооружение, которое предназначалось Афганистану. В законопроекте о санкциях против России в случае ее вторжения на украинскую территорию также предусмотрена усиление тренировки украинских военных.