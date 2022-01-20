Мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что уже определен победитель на поставку троллейбусов на автономном ходу за кредитные деньги ЕБРР.
Теперь решение по победившей компании «БКМ» должен принять Европейский банк реконструкции и развития, рассказал городской голова в ходе прямого эфира в соцсетях, пишут НикВести.
— Троллейбусы на автономном ходу — уже наконец-то определились с победителем. Мы направили все документы. Там у нас вышло две компании. Вроде как по всем документам, цене и предложению побеждает «БКМ». В ближайшее время будет принято решение банком ЕБРР, – сообщил Александр Сенкевич.
Напомним, что 11 сентября 2021 года в Николаеве презентовали первую партию новых троллейбусов с возможностью автономного хода на расстояние до одного километра.
Напомним, что в сентябре 2020 года Николаевский городской голова Александр Сенкевич подписал гарантийное согласование с Европейским банком реконструкции и развития на покупку 60 троллейбусов, 20 из которых будут на автономном ходу, для Николаева. После чего, в ноябре прошлого года, Александр Сенкевич заявил, что процесс закупки троллейбусов вышел на финальную стадию.
При этом, планово-бюджетная комиссия горсовета Николаева согласовала направление 8 миллионов гривен уставного фонда КП «Николаевэлектротранс» на уплату комиссий и сборов за предоставление кредита ЕБРР на покупку троллейбусов.
Кроме этого, в июне 2021 года вице-мэр Николаева Виталий Луков рассказал, что покупка нового транспорта затянется из-за политических отношений между Киевом и Минском. Однако спустя месяц мэр Александр Сенкевич сообщал, что до конца текущего года в Николаеве на маршруты запустят сорок низкопольных троллейбусов.
Мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что уже определен победитель на поставку троллейбусов на автономном ходу за кредитные деньги ЕБРР.
Теперь решение по победившей компании «БКМ» должен принять Европейский банк реконструкции и развития, рассказал городской голова в ходе прямого эфира в соцсетях, пишут НикВести.
— Троллейбусы на автономном ходу — уже наконец-то определились с победителем. Мы направили все документы. Там у нас вышло две компании. Вроде как по всем документам, цене и предложению побеждает «БКМ». В ближайшее время будет принято решение банком ЕБРР, – сообщил Александр Сенкевич.
Напомним, что 11 сентября 2021 года в Николаеве презентовали первую партию новых троллейбусов с возможностью автономного хода на расстояние до одного километра.
Напомним, что в сентябре 2020 года Николаевский городской голова Александр Сенкевич подписал гарантийное согласование с Европейским банком реконструкции и развития на покупку 60 троллейбусов, 20 из которых будут на автономном ходу, для Николаева. После чего, в ноябре прошлого года, Александр Сенкевич заявил, что процесс закупки троллейбусов вышел на финальную стадию.
При этом, планово-бюджетная комиссия горсовета Николаева согласовала направление 8 миллионов гривен уставного фонда КП «Николаевэлектротранс» на уплату комиссий и сборов за предоставление кредита ЕБРР на покупку троллейбусов.
Кроме этого, в июне 2021 года вице-мэр Николаева Виталий Луков рассказал, что покупка нового транспорта затянется из-за политических отношений между Киевом и Минском. Однако спустя месяц мэр Александр Сенкевич сообщал, что до конца текущего года в Николаеве на маршруты запустят сорок низкопольных троллейбусов.