Мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что уже определен победитель на поставку троллейбусов на автономном ходу за кредитные деньги ЕБРР.

Теперь решение по победившей компании «БКМ» должен принять Европейский банк реконструкции и развития, рассказал городской голова в ходе прямого эфира в соцсетях, пишут НикВести.

— Троллейбусы на автономном ходу — уже наконец-то определились с победителем. Мы направили все документы. Там у нас вышло две компании. Вроде как по всем документам, цене и предложению побеждает «БКМ». В ближайшее время будет принято решение банком ЕБРР, – сообщил Александр Сенкевич.

Напомним, что 11 сентября 2021 года в Николаеве презентовали первую партию новых троллейбусов с возможностью автономного хода на расстояние до одного километра.

Напомним, что в сентябре 2020 года Николаевский городской голова Александр Сенкевич подписал гарантийное согласование с Европейским банком реконструкции и развития на покупку 60 троллейбусов, 20 из которых будут на автономном ходу, для Николаева. После чего, в ноябре прошлого года, Александр Сенкевич заявил, что процесс закупки троллейбусов вышел на финальную стадию.

При этом, планово-бюджетная комиссия горсовета Николаева согласовала направление 8 миллионов гривен уставного фонда КП «Николаевэлектротранс» на уплату комиссий и сборов за предоставление кредита ЕБРР на покупку троллейбусов.

Кроме этого, в июне 2021 года вице-мэр Николаева Виталий Луков рассказал, что покупка нового транспорта затянется из-за политических отношений между Киевом и Минском. Однако спустя месяц мэр Александр Сенкевич сообщал, что до конца текущего года в Николаеве на маршруты запустят сорок низкопольных троллейбусов.