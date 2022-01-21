За сутки 20 января в Украине сделали 86 146 прививок против коронавируса. Первую дозу получили 29 250 человек, вторую дозу — 34 905 человек.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Также вчера дополнительную дозу получили 736 человек, а бустерную — 21 255 граждан.

Прививки проводили 911 мобильных бригад по иммунизации, 3 215 пунктов прививки и 441 центр вакцинации населения.

Использовали четыре препарата: Pfizer (Comirnaty) — 64 051 прививка, Sinovac (CoronaVac) — 13 069, Moderna — 7 102 и AstraZeneca — 1 924.

В целом в Украине дополнительную дозу получили 11 941 человек, а бустерную — 167 360 человек.

С начала пандемии в Украине сделали более 29,6 миллиона прививок против COVID-19. Как минимум первую дозу получили 15 109 349 человек, а обе — 14 410 730.

Напомним, что за сутки 20 января в Украине заразились коронавирусом 20 тысяч 156 человек.