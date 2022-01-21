Переговоры президентов Польши и Украины завершились заверениями о готовности помочь со стороны Анджея Дуды.

Об этом пишет RMF24.

В Висле президент Дуда получил информацию из первых рук о том, что происходит в Украине. Было решено создать специальный канал связи для обоих президентов.

Помимо этого, на переговорах обсуждалось, что Россия должна осознавать очень высокую цену, которую она понесет в случае малейшей агрессии против Украины.

— Во-первых, это будет цена в виде санкций, а во-вторых, это будет цена в виде жертв с российской стороны. Не обязательно российское общественное мнение, которое, как мы прекрасно знаем, против войны, пойдет на такие жертвы, — заявил глава Бюро международной политики президента Польши Якуб Кумоч.

Главы государств также затронули вопрос с трубопроводом «Северный поток — 2», на что польский президент подтвердил, что в Варшаве нет защитников этого кремлевского проекта и они солидаризуются против него с Украиной.

Помимо российской угрозы, темы переговоров касались и других направлений. Условлено, что в ближайшие максимум три недели будет два рабочих совещания по решению текущих проблем, в том числе связанных с транспортом. Речь идет также, как добавил Якуб Кумоч, об урегулировании «сложных вопросов» в польско-украинских отношениях.

Ранее сообщалось, новое правительство Чехии готово помочь Украине на фоне угрозы российского вторжения и может предоставить или продать Киеву необходимое оружие и военное оборудование.