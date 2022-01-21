Западные дипломаты могли бы помочь Украине усадить президента РФ Владимира Путина за стол переговоров, тем самым гарантированно предотвратив нападение.
Об этом Владимир Зеленский рассказал в интервью для The Washington Post.
Глава государства сделал акцент на том, что в Киеве хотят решить нарастающее напряжение на границах путем дипломатии.
— Давайте вести диалог с Россией. Я прошу Соединенные Штаты помочь нам найти формат. Мы поддерживаем диалог, мы против войны, — акцентировал Владимир Зеленский.
После чего добавил, что не все граждане России поддерживают развязаную Владимиром Путиным войну.
— У меня есть много русских друзей и знакомых, которые сожалеют о случившемся. Наши территории вернутся к нам. В 2014 году мы дружили, сейчас мы воюем друг с другом. Думаю, у Путина большой шанс согласиться на мирное решение, сесть за стол и найти компромисс, — объяснил политик.
Однако он подчеркнул, что начало переговоров не означает, что Украина простит соседу аннексию Крыма.
— Они хотят, чтобы Украина и мир забыли о Крыме. Они его оккупировали и поддержали сепаратистов на Донбассе. Они будут готовы отдать нам Донбасс, если мы забудем о Крыме. Но Крым никто не забудет, — отметил Владимир Зеленский.
Напомним, президент Турции Рейджеп Эрдоган заявил, что агрессивная риторика России в сторону Украины не приведет к позитивному для Кремля результату, и призвал к переговорам.
Западные дипломаты могли бы помочь Украине усадить президента РФ Владимира Путина за стол переговоров, тем самым гарантированно предотвратив нападение.
Об этом Владимир Зеленский рассказал в интервью для The Washington Post.
Глава государства сделал акцент на том, что в Киеве хотят решить нарастающее напряжение на границах путем дипломатии.
— Давайте вести диалог с Россией. Я прошу Соединенные Штаты помочь нам найти формат. Мы поддерживаем диалог, мы против войны, — акцентировал Владимир Зеленский.
После чего добавил, что не все граждане России поддерживают развязаную Владимиром Путиным войну.
— У меня есть много русских друзей и знакомых, которые сожалеют о случившемся. Наши территории вернутся к нам. В 2014 году мы дружили, сейчас мы воюем друг с другом. Думаю, у Путина большой шанс согласиться на мирное решение, сесть за стол и найти компромисс, — объяснил политик.
Однако он подчеркнул, что начало переговоров не означает, что Украина простит соседу аннексию Крыма.
— Они хотят, чтобы Украина и мир забыли о Крыме. Они его оккупировали и поддержали сепаратистов на Донбассе. Они будут готовы отдать нам Донбасс, если мы забудем о Крыме. Но Крым никто не забудет, — отметил Владимир Зеленский.
Напомним, президент Турции Рейджеп Эрдоган заявил, что агрессивная риторика России в сторону Украины не приведет к позитивному для Кремля результату, и призвал к переговорам.