Депутат Николаевского городского совета от «Слуги народа» Юрий Степанец вошел в Совет по вопросам молодежи при Президенте Украины Владимире Зеленском.

Об этом свидетельствует Указ президента от 17 января №14.

Совет возглавили два человека — заместитель руководителя Офиса Президента Украины Алексей Днепров и народный депутат Александр Санченко. Их заместителями стали солист группы «Антитела», молодежный посол UNICEF в Украине Тарас Тополя и Государственный секретарь Кабинета Министров Александр Ярема.

Также в составе — вице-премьер-министр Украины — министр цифровой трансформации Михаил Федоров, заместители министров, должностные лица Офиса Президента, центральных и местных органов исполнительной власти, депутаты советов разных уровней, лидеры общественных организаций.

В общем в Совет вошли 25 человек. Он является консультативно-совещательным органом при главе государства.

В частности, орган будет заниматься разработкой и внесением предложений по усовершенствованию механизмов привлечения молодежи к участию в общественной жизни, взаимодействием между органами государственной власти, органами местного самоуправления и субъектами молодежной работы, усовершенствованием законодательства в сфере молодежной политики.

Также будет участвовать в подготовке проектов посланий президента к народу, ежегодных и внеочередных посланий президента к парламенту о внутреннем и внешнем положении Украины по вопросам, касающимся молодежи, будет заниматься проведением информационно-просветительских мероприятий.

Напомним, недавно Юрий Степанец раскритиковал один из объектов президентской программы «Велике будівництво». Он заявил, что бассейн в спорткомплексе «Зоря» после ремонта станет недоступным для людей с инвалидностью. По его словам, необходимые условия не были учтены еще на этапе формирования технического задания реконструкции бассейна.

В декабре 2020 года депутат Николаевского городского совета от фракции «Слуга народа» Юрий Степанец раскритиковал качество работ по укладке тактильной тротуарной плитки возле пешеходных переходов.