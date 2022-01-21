Депутат Николаевского городского совета от «Слуги народа» Юрий Степанец вошел в Совет по вопросам молодежи при Президенте Украины Владимире Зеленском.
Об этом свидетельствует Указ президента от 17 января №14.
Совет возглавили два человека — заместитель руководителя Офиса Президента Украины Алексей Днепров и народный депутат Александр Санченко. Их заместителями стали солист группы «Антитела», молодежный посол UNICEF в Украине Тарас Тополя и Государственный секретарь Кабинета Министров Александр Ярема.
Также в составе — вице-премьер-министр Украины — министр цифровой трансформации Михаил Федоров, заместители министров, должностные лица Офиса Президента, центральных и местных органов исполнительной власти, депутаты советов разных уровней, лидеры общественных организаций.
В общем в Совет вошли 25 человек. Он является консультативно-совещательным органом при главе государства.
В частности, орган будет заниматься разработкой и внесением предложений по усовершенствованию механизмов привлечения молодежи к участию в общественной жизни, взаимодействием между органами государственной власти, органами местного самоуправления и субъектами молодежной работы, усовершенствованием законодательства в сфере молодежной политики.
Также будет участвовать в подготовке проектов посланий президента к народу, ежегодных и внеочередных посланий президента к парламенту о внутреннем и внешнем положении Украины по вопросам, касающимся молодежи, будет заниматься проведением информационно-просветительских мероприятий.
Напомним, недавно Юрий Степанец раскритиковал один из объектов президентской программы «Велике будівництво». Он заявил, что бассейн в спорткомплексе «Зоря» после ремонта станет недоступным для людей с инвалидностью. По его словам, необходимые условия не были учтены еще на этапе формирования технического задания реконструкции бассейна.
В декабре 2020 года депутат Николаевского городского совета от фракции «Слуга народа» Юрий Степанец раскритиковал качество работ по укладке тактильной тротуарной плитки возле пешеходных переходов.
Депутат Николаевского городского совета от «Слуги народа» Юрий Степанец вошел в Совет по вопросам молодежи при Президенте Украины Владимире Зеленском.
Об этом свидетельствует Указ президента от 17 января №14.
Совет возглавили два человека — заместитель руководителя Офиса Президента Украины Алексей Днепров и народный депутат Александр Санченко. Их заместителями стали солист группы «Антитела», молодежный посол UNICEF в Украине Тарас Тополя и Государственный секретарь Кабинета Министров Александр Ярема.
Также в составе — вице-премьер-министр Украины — министр цифровой трансформации Михаил Федоров, заместители министров, должностные лица Офиса Президента, центральных и местных органов исполнительной власти, депутаты советов разных уровней, лидеры общественных организаций.
В общем в Совет вошли 25 человек. Он является консультативно-совещательным органом при главе государства.
В частности, орган будет заниматься разработкой и внесением предложений по усовершенствованию механизмов привлечения молодежи к участию в общественной жизни, взаимодействием между органами государственной власти, органами местного самоуправления и субъектами молодежной работы, усовершенствованием законодательства в сфере молодежной политики.
Также будет участвовать в подготовке проектов посланий президента к народу, ежегодных и внеочередных посланий президента к парламенту о внутреннем и внешнем положении Украины по вопросам, касающимся молодежи, будет заниматься проведением информационно-просветительских мероприятий.
Напомним, недавно Юрий Степанец раскритиковал один из объектов президентской программы «Велике будівництво». Он заявил, что бассейн в спорткомплексе «Зоря» после ремонта станет недоступным для людей с инвалидностью. По его словам, необходимые условия не были учтены еще на этапе формирования технического задания реконструкции бассейна.
В декабре 2020 года депутат Николаевского городского совета от фракции «Слуга народа» Юрий Степанец раскритиковал качество работ по укладке тактильной тротуарной плитки возле пешеходных переходов.