Депутат Николаевского горсовета от партии «Слуга народа» Юрий Степанец заявил, что бассейн в спорткомплексе «Зоря» после ремонта станет недоступным для людей с инвалидностью. По его словам, необходимые условия не были учтены еще на этапе формирования технического задания реконструкции бассейна.

Об этом Юрий Степанец написал на своей странице в Facebook.

— Каждый раз, когда в Николаеве что-то строится, то в отношении людей с инвалидностью, в частности тех, кто передвигается на колесном кресле, так и хочется процитировать строки из песни «плачь и смотри со стороны». Именно эти слова можно отнести к капитальному ремонту спортивного комплекса «Заря», а именно бассейна. Оказывается, что в 2022 году в Николаеве появится ровно 0 доступных бассейнов для людей с инвалидностью построенных за бюджетные средства, — прокомментировал Юрий Степанец.

Депутат, ссылаясь документы проекта капитального ремонта бассейна, отметил, что доступность для маломобильных групп населения не предусмотрена «из-за технической невозможности переоснащения чаши бассейна»

— Читаем техническое задание, а у нас оказывается их два. Первое более оптимистичное: «Предусмотреть доступ к зданию.» Внутрь здания мы точно попадаем. Спасибо и на этом. Техническое задание ver. 2.0.: Не предусматривать доступность для маломобильной группы населения к бассейну из-за технической невозможности переоснащения чаши бассейна. Подъемник! Нет, не слышали. Техническая невозможность... Двери шириной не более 60 сантиметров. Жесть. В то время, когда Илон Маск запускает в космос автомобиль, представители УКС говорят о технической невозможности предусмотреть безбарьерность к бассейну, — возмутился Юрий Степанец.

Управление капитального строительства, по словам Юрия Степанца, посетовало, что депутат не обратился к ним раньше, и предложило пересаживать людей «на узкие тележки, как в самолете», чтобы подвозить их к бассейну.

Кроме того, по словам депутата, на этаже, где располагается бассейн, нет доступного туалета для людей с инвалидностью и отдельных раздевалок для сопровождающих лиц.

— А на этаже, где есть бассейн, ни доступного туалета, ни отдельной раздевалки, в случае сопровождающего лица, не предусмотрено. Считаю это издевательством и нарушением прав лиц с инвалидностью, нарушением национальной стратегии создания безбарьерности и ГСН, — написал Юрий Степанец.

Юрий Степанец призвал желающих строить новые сооружения в городе советоваться с городским комитетом доступность о создания необходимых условий безбарьерности.

— Поэтому для тех, кто строит или планирует строить за средства городского бюджета, хочу напомнить еще раз! Что в Николаеве есть комитет доступности! Пожалуйста. Это совещательный орган, который всегда подскажет, что именно стоит предусмотреть для того, чтобы таких ситуаций избежать в будущем, — добавил Юрий Степанец.

Ранее мэр Николаева Александр Сенкевич анонсировал запуск работы спорткомплекса «Зоря» в феврале текущего года.

Известно, что в декабре 2021-го вице-мэр Виталий Луков заявил, что реконструкция спорткомплекса «Зоря» завершится не раньше второй половины 2022 года.

Ранее глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким сообщил, что ремонт и реставрация бассейна спорткомплекса «Зоря» намерены завершить в декабре 2021 года.

Весной 2020 года мэр Николаева Александр Сенкевич заявлял, что бассейн в спортивном комплексе «Зоря» запустят до конца того же года.

При этом в Николаевской облгосадминистрации были подписаны документы, согласно которым спорткомплекс «Зоря» переходит на баланс города Николаева. Процесс его передачи начался ещё в августе 2018 года.

Позже при реконструкции бассейна в спортивном комплексе «Зоря» обнаружили 7 трещин в чаше объекта.