Мэр Николаева Александр Сенкевич анонсировал запуск работы спорткомплекса «Зоря» в феврале текущего года.

Об этом он упомянул в эфире программы «Добрый вечер» на НИС-ТВ.

Городской голова рассказал, что посетил объект в прошлую пятницу (14 января, — прим.), сейчас там проходят отделочные работы и испытания бассейна.

— Проектом предусмотрена установка современной электрической системы нагрева воды, новые системы фильтрации. Для того, чтобы установить все оборудование, даже пришлось углубиться на один метр под бассейн. Также смонтирована новая система вентиляции. Сама чаша бассейна будет старой, а все остальное — новым, — объяснил Александр Сенкевич.

По плану первый заплыв в бассейне состоится 10 февраля.

— Рассчитываем, что в текущем году спорткомплекс «Зоря» будет полностью обновлен, — сказал мэр Николаева.

Известно, что в декабре 2021-го вице-мэр Виталий Луков заявил, что реконструкция спорткомплекса «Зоря» завершится не раньше второй половины 2022 года.

Ранее глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким сообщил, что ремонт и реставрация бассейна спорткомплекса «Зоря» намерены завершить в декабре 2021 года.

Весной 2020 года мэр Николаева Александр Сенкевич заявлял, что бассейн в спортивном комплексе «Зоря» запустят до конца того же года.

При этом в Николаевской облгосадминистрации были подписаны документы, согласно которым спорткомплекс «Зоря» переходит на баланс города Николаева. Процесс его передачи начался ещё в августе 2018 года.

Позже при реконструкции бассейна в спортивном комплексе «Зоря» обнаружили 7 трещин в чаше объекта.