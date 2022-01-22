В ответ на агрессивные действия России Латвия, Литва и Эстония решили предоставить Украине противовоздушные ракеты Stinger и противотанковые ракеты Javelin.

Об этом говорится в сообщениях, размещенных на сайтах министерств обороны балтийских государств, сообщает «Европейская правда».

В заявлении отмечается, что страны Балтии решили ответить на нужды Украины и предоставить ей дополнительную оборонную помощь с учетом усиленного военного давления России на Украину и ее границы.

— Эстония предоставит противотанковые ракеты Javelin, а Латвия и Литва предоставят зенитные ракеты Stinger и сопутствующее оборудование для укрепления оборонного военного потенциала Украины, — говориться в заявлении.

В сообщении отмечается, что эта помощь предоставляется после разрешения правительства США передать третьей стороне оборудование американского производства.

— Мы искренне надеемся, что Украина не столкнется с необходимостью использовать это оборудование и призываем Российскую Федерацию воздержаться от агрессивного и безответственного поведения, — говорится в заявлении.

Напомним, Великобритания отправила Украине 30 бойцов спецотряда и 2000 единиц противотанкового оружия из-за угрозы вторжения РФ. Поставки были осуществлены в течение этой недели.