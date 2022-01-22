Верховная Рада должна немедленно собраться на внеочередное заседание и внести изменения в бюджет для усиления обороноспособности страны.

Об этом в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» сказал пятый президент, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко.

— Что сейчас нужно делать? Денег у вас там нет. Первое — сделать выделение средств для накопления стратегических резервов. Три года страна не закупает бронежилеты и шлемы. Три года у нас для мобилизации нет на сегодняшний день ни пищевого, ни топливного, ни боевого обеспечения. Я не делаю паники — для действующих подразделений есть. Но нужно сделать стратегические резервы, — говорит Петр Порошенко.

Необходимо повысить повысьте уровень денежного обеспечения военнослужащих.

— Комплект бригад боевых на сегодняшний день составляет 50%. Срочно повысьте уровень денежного обеспечения, чтобы воин получал гораздо больше, чем охранник в супермаркете. И полицейский. Потому что от них зависит наша защита, — отмечает Петр Порошенко.

— У меня абсолютно четкие позиции, что сейчас нужно сделать: где расположить позиции для того, чтобы прикрыть нас с черниговского, с житомирского направлений, как нужно рассредоточить авиацию, что делать с ракетами, что делать с артиллерией, — говорит Петр Порошенко.

Петр Порошенко призвал власть к честному разговору с обществом.

— Только не разговаривайте, как с идиотами. Выйдите, покажите, как сильна наша армия, каким образом мы готовы встретить врага и какая будет огромная цена, которую враг заплатит, если он пойдет на это преступление, — отмечает Петр Порошенко. — Так же, как мы поступали в 2014. Мы знаем, как их останавливать, — напомнил пятый президент.

Напомним, бывший министр внутренних дел Арсен Аваков призывает президента Владимира Зеленского «не бросаться» словами о возможной оккупации Харькова войсками РФ.