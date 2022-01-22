Программисты из Госспецсвязи по собственной инициативе разработали мессенджер для военных «Розмова».

Об этом в интервью Forbes рассказал глава ведомства Юрий Щиголь, передает Экономическая правда.

Сначала мессенджер проверят на уровень защищенности, а потом решат, предлагать ли военным.

— Мы не можем говорить о защищенности любых приложений, ведь обработка информации означает, что она где-то сохраняется определенное время. Если ты носитель гостайны и у тебя есть определенные знания и навыки, нужно себя ограничить в использовании приложений, — объяснил Юрий Щиголь.

Сейчас украинским военным предлагают пользоваться швейцарской программой Threema, этот мессенджер использует швейцарская армия. Он отвечает нормам Европейского Союза по сохранению данных.

Еще в 2018 году Генеральный штаб Вооруженных сил Украины призвал военнослужащих не пользоваться мессенджерами в зоне боевых действий.

— У мессенджеров типа Telegram и Viber серверы находятся в России, а у WhatsApp и Skype — в США. Если вы открыли мессенджер и работаете в нем, то он содержит все сведения о вас, — сказал тогдашний начальник войск связи Владимир Рапко.

В то же время в Viber заявили, что данные украинских пользователей сохраняются и продолжают храниться в Amazon Web Services с соблюдением безопасности. Они не хранились и никогда не будут храниться на серверах компании в России.

— При этом все личные чаты в Viber зашифрованы сквозным шифрованием и не хранятся на серверах, компания никогда не имеет доступа к переписке своих пользователей, в какой стране они не были бы, — заявили в компании.

Напомним, за прошедшие сутки, 21 января, на Донбассе сохранялся режим прекращения огня.