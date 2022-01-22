Абсурдным и неправомерным считает обвинение против Петра Порошенко бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

Об этом бывший премьер-министр Украины сказал в комментарии во время онлайн-трансляции программы «Свобода слова Савика Шустера».

— Я высказал четкую позицию относительно политического преследования лично Петра Порошенко, потому что считаю обвинение Петра Порошенко в государственной измене абсурдным и вообще неправовым, идиотским как с юридической, так и с политической точки зрения, — считает Арсений Яценюк.

Он подчеркнул, что демократические силы в Украине должны продемонстрировать единство перед угрозой российского вторжения, отложив все политические дискуссии.

— Это даже не может стоять на повестке дня. Будут выборы, там разберемся. Только для того, чтобы были выборы, надо сохранить страну, надо сохранить государство, — резюмировал Арсений Яценюк.

Ранее сообщалось, что защитники экс-президента, народного депутата Петра Порошенко, обжаловали решение Печерского райсуда об аресте его имущества по делу о поставках угля из ОРДЛО.