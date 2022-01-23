Канада рассматривает возможность отправить в Украину партию стрелкового оружия на фоне угрозы полномасштабного российского вторжения.

Об этом пишет канадский телерадиовещатель CBC со ссылкой на источники.

Отправить Киеву могут стрелковое оружие, а также защитные жилеты и очки. Они будут частью пакета летального и нелетального снаряжения.

В то же время вещатель пишет, что окончательное решение о пакете помощи еще не было принято. О нем могут объявить после виртуального заседания правительства на следующей неделе.

CBC отмечает, что помощь, вероятно, будет включать в себя оснащение для новой ветви Вооруженных сил Украины — Сил территориальной обороны. Но пока не ясно, направит ли Канада дополнительные войска для обучения этих нерегулярных сил.

В посольстве Украины в Оттаве 22 января также заявили, что Украина «очень стремится получить критически важные материалы от друзей в Канаде», чтобы лучше снарядить недавно созданные Силы терробороны.

Напомним, Вооруженные силы Украины в наступательных операциях и в случаях открытой агрессии не будут привлекать силы территориальной обороны.