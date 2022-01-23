В британском правительстве заверили в нерушимой поддержке Украины перед лицом российской агрессии, однако отправку туда своих войск назвали «маловероятной».

Об этом сказал вице-премьер-министр Доминик Рааб, сообщает Sky News.

По его словам, в случае нового вторжения РФ, Великобритания и другие страны введут против Кремля широкий пакет экономических и финансовых санкции, однако об участии в боевых действиях против России британских военных речи не идет.

— Крайне маловероятно, что мы это сделаем, но мы можем сказать, что мы уже готовы и участвуем в программах обучения для поддержки украинцев, защищающихся от РФ, и это абсолютно правильно, — подчеркнул Доминик Рааб.

Напомним, новое правительство Чехии готово помочь Украине на фоне угрозы российского вторжения и может предоставить или продать Киеву необходимое оружие и военное оборудование.