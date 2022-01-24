Завтра, 25 января, Одесский областной совет рассмотрит проект решения об обращении к президенту Владимиру Зеленскому и силовикам о необходимости усилить борьбу за национальные интересы.

Соответствующий документ опубликовали на сайте Одесского областного совета.

Обращение адресовано Владимиру Зеленскому, главе СБУ Ивану Баканову, генпрокурору Ирине Венедиктовой, министру внутренних дел Денису Монастырскому.

В тексте указано, что «в Украине есть отдельные люди, работающие против национальных интересов, против Украины».

— Соответственно государственные органы должны усилить борьбу с такими предателями, людьми, раскалывающими общество, расшатывающими политическую ситуацию, даже если все это прикрывается красивыми патриотическими лозунгами, — говорится в обращении.

Инициатором такого проекта является депутат фракции «Слуга народа» Родион Абашев.

Отметим, что подобный проект решения в декабре принял Волынский облсовет. Там в тексте указывалось, что депутаты требуют «усилить борьбу с коллаборантами и предателями государственных интересов, которые с 2014 года вели торговлю с оккупантами и террористами, а сегодня пытаются дестабилизировать ситуацию внутри страны путем разного рода», писал «Стопкор».

Как писал «Обозреватель», депутат Киевсовета от «Европейской Солидарности» Сергей Таран заявил, что Офис Президента разработал темник для депутатов областных советов от «Слуги народа». По его словам, таким образом они пытаются вынудить местные власти выступить против экс-президента и лидера «Европейской солидарности» Петра Порошенко и одного из соучредителей «ОПЗЖ» Виктора Медведчука.