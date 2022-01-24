Экс-нардеп и владелец телеканала «НАШ», неоднократно оштрафованного за язык вражды в эфире, Евгений Мураев обиделся на британское правительство и намерен подать на него в суд.

Об этом информирует «Детектор медиа» со ссылкой на британскую прессу.

Ранее на сайте британского МИД появилось предостережение, что в Кремле сделали ставку на Евгения Мураева как на главу правительства коллаборационистов в случае вторжения в Украину. В Офисе президента предупреждению вняли и отнеслись к сведениям серьезно. В частности, вопрос комментировал Михаил Подоляк.

— Нет сомнений в том, что британское правительство абсолютно четко, в деталях, в персоналиях понимает, что происходит в Украине, — заявил вчера советник президента.

Сам Евгений Мураев назвал эту информацию фейком и посокрушался на травлю в интернете.

— Но я проснулся утром и обнаружил, что теперь я якобы человек, который возглавил бы украинское правительство после российского вторжения. Это, конечно, фантастика, но это опасно и вызывает разногласия, когда люди пытаются предотвратить войну. Лично эти обвинения привели к сотням угроз в социальных сетях моей жизни и жизни моей семьи, — пожаловался политик.

В комментарии для The Independent он не смог предположить, почему британский МИД опубликовал подобную информацию именно про него. Однако британские издание в конце материала с Евгением Мураевым напомнило, что он регулярно произносит антиукраинские заявления, к примеру, утверждал, что на Донбассе «воюют американские наемники», а международное сообщество должно смириться с аннексией Крыма.

Как сообщалось, электронная петиция активиста Сергея Стерненко о применении санкций против телеканала «НАШ» набрала 25 тысяч подписей, необходимых для того, чтобы ее рассмотрел президент Владимир Зеленский.