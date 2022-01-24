Начальник управления Службы безопасности Украины в Харьковской области (СБУ) Роман Дудин заявил, что известно более 10 сценариев вторжения России в Украину.

По его словам, на сегодняшний день угрозы захвата Харькова нет, передает телерадиокомпания Simon.

— Нам известно более десяти потенциальных сценариев развития событий. Отработаны все, отработаны даже при полной смене руководства, — сказал Роман Дудин в ходе совещания в Харьковской областной государственной администрации.

Начальник управления СБУ добавил, что в Харьковской области ситуацию о возможной военной угрозе со стороны России нагнетают отдельные политические силы.

— На сегодняшний день поводов для этого в Харьковском регионе нет, — добавил Роман Дудин.

Мэр Харькова Игорь Терехов в свою очередь заявил, что обстановка в городе спокойная и стабильная. По его словам, все предприятия работают в штатном режиме, а инвесторы не остановили сотрудничество с городскими властями.

— Мы живем в таком положении (угрозы войны — прим.) уже почти восемь лет. Мы не допускали и не допустим никаких провокаций и будем действовать очень жестко, их пресекая. У харьковчан не должно быть никаких поводов для беспокойства, — добавил Игорь Терехов.

Командир 4-го пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины Олег Ковальчук сообщил агентству Kharkiv Today, что обстановка на границе Харьковской области стабильная, нестандартных ситуаций не наблюдается. Он добавил, что охрана границы усилена.

— Мы владеем той обстановкой, которая есть на границе смежного государства. На сегодня обстановка стабильная и контролируемая. Со стороны соседнего государства каких-либо нестандартных активных действий не наблюдается, — уточнил Олег Ковальчук.

Напомним, мэр Харькова Игорь Терехов накануне призвал харьковчан не поддаваться паническим настроением в связи с заявлением президента Владимира Зеленского об угрозе российской оккупации города.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия может попытаться захватить украинские территории под предлогом «защиты» русскоязычного населения. Началом крупномасштабного наступления, предположил Владимир Зеленский, может стать именно Харьков.

Великобритания отправила Украине 30 бойцов спецотряда и 2000 единиц противотанкового оружия из-за угрозы вторжения РФ. Поставки были осуществлены в течение этой недели.