Мэр Киева собирает правление Ассоциации городов Украины, чтобы обсудить мероприятия по организации территориальной обороны в областях на случай российского наступления.

Об этом Виталий Кличко написал в Telegram-канале.

Заседание должно состоятся 28 января в Киеве. Кроме Харьковщины, пограничными являются Донетчина, Луганщина, Черниговщина, Сумщина, Херсонщина и некоторые другие регионы, граничащие с Россией. По словам Виталия Кличко, вопросы их безопасности и обороноспособности — это вопросы безопасности и всех других регионов Украины.

— Сегодня для защиты украинского государства очень важны четкая координация действий, совместная работа и единая позиция местной власти и центральной! Поэтому я инициировал собрать заседание правления Ассоциации городов Украины, на котором обсудим мероприятия по организации территориальной обороны каждой области, каждого города и города, — сообщил он.

Напомним, экс-министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что вероятность полномасштабного вторжения России в Украину в последние дни выше, чем это было в 2014 году.

Ранее Соединенные Штаты проинформировали Украину о вероятном начале эвакуации членов семей дипломатов из посольства в Киеве уже на следующей неделе.

В свою очередь Канада предлагает своим гражданам покинуть Украину из-за угрозы вторжения России. При этом речь пока не идет о срочной эвакуации.