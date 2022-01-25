Президент Владимир Зеленский подвел итоги заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины, которое состоялось 24 января.

Видеообращение он опубликовал у себя в соцсетях.

Во время заседания рассмотрели ситуацию на Донбассе и угрозу вторжения Российской Федерации на территорию Украины. Владимир Зеленский заверил граждан, что ситуация находится под контролем, а причин для паники нет.

— Мы работаем ради полной деэскалации ситуации и движения по пути мирного урегулирования. Знаем обо всем, готовы ко всему, верим в лучшее и абсолютно все для этого делаем. Все, что нужно. Вместе с нашими партнерами, дипломатами, а главное — нашими военными. Они у нас самые лучшие, они нас защищают, а нам нужно защищать их — быть спокойными и не кричать «все пропало», — отметил Владимир Зеленский.

Также члены СНБО рассмотрели состояние дел на энергетическом рынке. Президент заверил, что Украина спокойно пройдет отопительный сезон, отметив, что газа в стране достаточно, а запасы угля на электростанциях и в портах превысили 1 миллион тонн и продолжают расти.

— Одним словом, поводов для оптимизма достаточно. Есть ли что-то, чего недостаточно? Есть. Только одно. Причин паники — их нет, — добавил он.

Владимир Зеленский также рассказал о ходе борьбы с COVID-19. Он отметил, что количество новых случаев растет, но уровень госпитализации почти в два раза ниже по сравнению с пиком заболеваемости осенью 2021 года.

— В медучреждениях заняты только 28% койкомест. То есть более 2/3 коек свободны, — сказал Владимир Зеленский.

Президент призвал украинцев вакцинироваться и подчеркнул, что иммунитет укрепляется после каждой следующей дозы вакцины.

— Уже сегодня со стороны ВОЗ и других медиков и ученых звучат осторожные, но оптимистичные прогнозы, что после нынешнего всплеска пандемия пойдет на спад и в таких масштабах больше не вернется. Есть все шансы надеяться, что 2022 год может быть последним для пандемии COVID-19. Для этого нужен высокий уровень охвата прививками, — сказал он.

Также он сообщил, что граждане Украины, сделавшие третью, бустерную прививку от коронавируса, получат в качестве поощрения от государства еще по 500 гривен. И отметил, что Украина продолжает работать над повышением темпов вакцинации.

— Есть понимание, что иммунитет растет после каждой последующей дозы вакцины. А стратегия бустеризации уже стала единственным стандартом для всех развитых вакцин. Бустеризация — это бустерная доза, третья доза. И в рамках программы «Поддержка» будет добавлено еще 500 гривен плюс для тех граждан Украины, которые получат третью бустерную дозу прививки, — сказал Владимир Зеленский.

Напомним, министр обороны Алексей Резников сообщил, что в настоящее время Вооруженные силы РФ не создали ни одной ударной группировки, что свидетельствовало бы о подготовке наступления на Украину.