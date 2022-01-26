Депутат Николаевского горсовета Сергей Кантор письменно обратился к главам фракций по поводу возобновления финансирования городских спортивных клубов.

Соответствующий документ находится в распоряжении НикВести.

Сергей Кантор подчеркивает, что ситуация с МФК «Николаев», МБК «Николаев» и ФОК «Виктория» «стала критичной» после прекращения их финансирования из бюджета громады в 2022 году.

Депутат напомнил, что 23 декабря прошлого года горсовет принял программу «Физическая культура и спорт». В рамках нее МФК «Николаев» полагается финансовая поддержка в размере 7 миллионов гривен, МБК «Николаев» — 4 миллиона гривен, а для ФОК «Виктория» — 1 миллион 961 тысяча 100 гривен.

— Несмотря на вышеуказанное, финансовая поддержка клубов не была включена в бюджетный запрос управления по делам физической культуры и спорта Николаевского городского совета, в результате чего в бюджете Николаевской городской территориальной общины на 2022 год соответствующие средства предусмотрены не были, — отметил Сергей Кантор.

По его словам, отсутствие финансовой поддержки клубов уже «приводит к печальным последствиям» — штатные сотрудники вынуждены увольняться, а игроки лишены возможности участвовать в тренировочных собраниях и соревнованиях.

— Увольнение части спортивных тренеров неизбежно приведет к уменьшению количества юных спортсменов. Отсутствие финансирования ФОК «Виктория» приведет к утрате единственной возможности заниматься спортом особам с инвалидностью, что недопустимо, — добавил Сергей Кантор.

Он призвал коллег по депутатскому корпусу поддержать предложения о возобновлении финансирования клубов.

Ранее сообщалось, что решение сессии горсовета Николаева о создании коммунального предприятия «Муниципальный футбольный клуб Николаев» до сих пор не выполнили — для преобразования клуба необходимо в сессионный зал еще раз вынести указанный проект решения с правками в Уставе.