В ночь со вторника на среду хакеры атаковали официальный сайт Украины с доменом Ukraine.ua, пользователи не могли воспользоваться ресурсом в течении длительного времени.

Об этом заявили в пресс-служба МИД.

Работоспособность сайта восстановили только сегодня днем после полудня. Пока сайт лежал, сотрудники Госспецсвязи пытались выяснить, откуда шла угроза.

— Специалисты МИД Украины принимают все необходимые меры для восстановления полноценной стабильной работы сайта. В ближайшее время все еще возможны временные проблемы с доступом к ресурсу, — предупредили в уведомлении.

Сайт, представляющий Украину, запустили 14 января 2021 года. До первой кибератаки он не проработал и двух недель. Как объясняют в МИД, ресурс предназначен для ознакомления с украинской культурой и историей иностранных туристов.

— Это портал для иностранных аудиторий о настоящей современной Украине — креативной, динамичной, инновационной, стране разнообразия и чарующей природы, стране свободы и достоинства, в которой тысячелетняя история и культура дополнены амбициозным видением будущего, — объясняли чиновники.

Напомним, 12 дней назад, 14 января, на правительственные сайты Украины напала хакерская группировка. В Microsoft связали хакерские атаки на правительственные сайты Украины с вредоносными программами. А в Минцифры подозревают в произошедшем Россию. В свою очередь, Исследователи кибербезопасности обнаружили признаки того, что хакерская атака на сайты украинских ведомств была организована преступниками, связанными с белорусскими военными. Перед этим замглавы СНБО также указывал на след белорусских хакеров.