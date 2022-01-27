Служба безопасности Украины готовит обоснование под введение санкций против телеканала «НАШ», владельцем которого является экс-нардеп Евгений Мураев.
Об этом пишет УП, ссылаясь на свои источники в правоохранительной системе.
Как отмечает издание, спецслужбы уже длительное время «фиксируют случаи антиукраинской пропаганды», которые распространяет «НАШ». Собранные данные передадут в СНБО в качестве причин, почему против канала стоил применить санкции.
— СБУ проводила проверку и владельца канала Евгения Мураева по поводу контактов с российской агентурой. Пока стойкой агентурной привязки Мураева к РФ не нашли, — сообщили собеседники «Украинской правды».
Напомним, Мураев собрался судиться с Британией из-за публикации, что он может возглавить оккупационное правительство РФ. Как сообщалось, электронная петиция активиста Сергея Стерненко о применении санкций против телеканала «НАШ» набрала 25 тысяч подписей, необходимых для того, чтобы ее рассмотрел президент Владимир Зеленский.
Служба безопасности Украины готовит обоснование под введение санкций против телеканала «НАШ», владельцем которого является экс-нардеп Евгений Мураев.
Об этом пишет УП, ссылаясь на свои источники в правоохранительной системе.
Как отмечает издание, спецслужбы уже длительное время «фиксируют случаи антиукраинской пропаганды», которые распространяет «НАШ». Собранные данные передадут в СНБО в качестве причин, почему против канала стоил применить санкции.
— СБУ проводила проверку и владельца канала Евгения Мураева по поводу контактов с российской агентурой. Пока стойкой агентурной привязки Мураева к РФ не нашли, — сообщили собеседники «Украинской правды».
Напомним, Мураев собрался судиться с Британией из-за публикации, что он может возглавить оккупационное правительство РФ. Как сообщалось, электронная петиция активиста Сергея Стерненко о применении санкций против телеканала «НАШ» набрала 25 тысяч подписей, необходимых для того, чтобы ее рассмотрел президент Владимир Зеленский.