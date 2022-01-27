Служба безопасности Украины готовит обоснование под введение санкций против телеканала «НАШ», владельцем которого является экс-нардеп Евгений Мураев.

Об этом пишет УП, ссылаясь на свои источники в правоохранительной системе.

Как отмечает издание, спецслужбы уже длительное время «фиксируют случаи антиукраинской пропаганды», которые распространяет «НАШ». Собранные данные передадут в СНБО в качестве причин, почему против канала стоил применить санкции.

— СБУ проводила проверку и владельца канала Евгения Мураева по поводу контактов с российской агентурой. Пока стойкой агентурной привязки Мураева к РФ не нашли, — сообщили собеседники «Украинской правды».

Напомним, Мураев собрался судиться с Британией из-за публикации, что он может возглавить оккупационное правительство РФ. Как сообщалось, электронная петиция активиста Сергея Стерненко о применении санкций против телеканала «НАШ» набрала 25 тысяч подписей, необходимых для того, чтобы ее рассмотрел президент Владимир Зеленский.