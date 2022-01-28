Миллиардер и основатель корпорации Virgin Group Ричард Брэнсон призвал лидеров бизнеса объединиться и отстоять суверенитет Украины в условиях агрессии со стороны РФ.

Об этом говорится в статье Ричарда Брэнсона, пишет Европейская правда.

— Для лидеров бизнеса настал момент собраться и отстоять суверенитет Украины. Даже если за это придется платить, все мы должны четко дать понять, что агрессия всегда неприемлема, и международный частный сектор поддержит весь спектр санкций против любого государства, пытающегося нарушить суверенитет другого, — говорится в публикации.

По словам Ричарда Брэнсона, лидеры бизнеса во всем мире с большим беспокойством наблюдают за наращиванием российских войск и техники на границе Украины.

— Никогда в последние годы не было большего риска полномасштабной войны на европейской земле… Что в 2022 году, черт возьми, делает одна страна, накапливая танки у границ другой? — пишет бизнесмен.

Миллиардер напомнил, что восемь лет назад, когда намерения Владимира Путина относительно Украины стали очевидными для остального мира, он вместе с партнерами приложил усилия для мобилизации российских и украинских бизнес-лидеров для мирного урегулирования отношений.

— Я помню многочисленные серьезные встречи и звонки с лидерами и экспертами в сферах политики и бизнеса, и мы гораздо лучше поняли динамику сил, подогревающих этот конфликт. Мы также увидели, что ни один из наших российских контактов, хотя лично выступал против военной интервенции России, не желал поднимать свой голос публично. Мы выпустили заявление, которое охотно подписали западные и украинские бизнес-лидеры, но нам не удалось получить ни одной российской подписи, потому что их страх перед репрессиями со стороны режима в Москве был слишком велик, — подчеркивает Ричард Брэнсон.

По его словам, те, с кем он общается, едины во мнении, что война между Россией и Украиной будет иметь разрушительные последствия.

— Это еще больше изолирует Россию и ее президента от остального мира, разрушит российскую экономику. Основное бремя агрессии будет нести мирное население. Кровавая гражданская война в Сирии, в которой российские войска и наемники играют ужасную роль, является ярким напоминанием о том, что поставлено на карту, — отмечает бизнесмен.

Ричард Брэнсон подчеркивает, что Владимир Путин не сможет одержать победу в этой войне.

— Это не тот конфликт, в котором президент Владимир Путин может победить в долгосрочной перспективе. Хотя его, кажется, мало волнует, что мир думает о его геополитических амбициях, его должно очень волновать, каким будет будущее его собственной страны, — считает Ричард Брэнсон.

Несмотря на все, по его мнению, русский народ когда-нибудь поймет, что заслуживает лучшего.

Напомним, что Канада дополнительно выделит 50 миллионов канадских долларов (около 39,5 миллиона долларов США) на предоставление гуманитарной помощи в Украине и внедрение программ по развитию.

Напомним, в международном аэропорту «Борисполь» вечером в воскресенье, 23 января, приземлился второй борт с оружием для Украины, предоставленным США.