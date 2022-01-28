Румыния вновь пообещала в случае военного наступления РФ «интенсивно» помочь Украине на дипломатических полях. Глава местного МИД заявил, что Владимиру Путину стоит начать понижать накал напряжения и прислушиваться к предложениям Запада.

Об этом пишет Digi24, получившее эксклюзивный комментарий от министра иностранных дел Румынии Богдана Ауреску.

В дипведомстве страны НАТО акцентировали на том, что Россия уже получила конструктивные предложения от альянса, но не спешит им внимать, продолжая свозить технику к украинским границам.

— Надеюсь, что российская сторона очень внимательно и ответственно отнесется к предложениям, которые выдвинули российской стороне как США, так и Североатлантический альянс. Это набор дополнительных предложений, причем как документ, переданный Соединенными Штатами после обещания, данного госсекретарем Блинкеном министру иностранных дел Лаврову в прошлую пятницу в Женеве, так и документ, который был разработан на уровне НАТО. Румыния также участвовала в разработке всех этих документов вместе с другими союзниками. Это чрезвычайно солидные документы, в которых учтено все, что означает нынешняя архитектура европейской безопасности, учтены как опасения, высказанные Российской Федерацией, но и очень четко подчеркнуты опасения, которые союзники имеют по отношению к самой РФ, — поделился подробностям чиновник.

Глава МИД Румынии подчеркнул, что пока эти документы не опубликованы, поэтому приходится их цитировать осторожно.

— Мы надеемся, что Российская Федерация внимательно их проанализирует. Есть обещание, что будет новая встреча между госсекретарем Блинкеном и министром иностранных дел Лавровым, поэтому мы с нетерпением ждем оценки Российской Федерации. Мы надеемся, что это будет серьезная и ответственная оценка, — проговорил для журналистов Богдан Ауреску.

Он добавил, что несмотря на то, что НАТО не планирует вводить войска в Украину, Киеву готовы помогать дипломатически и финансово, а также направить «индивидуальные санкции» против высшего руководства РФ в случае наступления на Украину.

— Если в Украине начнется военный конфликт — чего мы явно не хотим и стараемся избежать именно из-за этих очень интенсивных дипломатических усилий, которые происходят в этот период, — в таком случае очевидно, что обе эти очень серьезные меры будут применены НАТО и ЕС, чего я думаю РФ не хочет. Во-первых, на уровне НАТО мы примем решения о сильной, существенной консолидации восточного фланга (...) с другой стороны, на уровне Европейского Союза мы готовим очень последовательный набор санкций, и эти санкции, как уже было решено на декабрьском Европейском совете, будут иметь огромные последствия — я цитирую сейчас этот документ — и серьезные издержки для Российской Федерации, и на заседании Совета по иностранным делам в понедельник, на котором я присутствовал в Брюсселе, я решил ускорить подготовку этих санкций, — заявил министр иностранных дел Румынии.

Ранее сообщалось, что министр обороны Румынии Василе Дынку также заверял, что о «военном вмешательстве НАТО в Украину не может быть и речи».