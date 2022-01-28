Телевизионная компания RTCG в Черногории, основной пакет акций которой принадлежит государству, сделала материал о том, что украинская армия «напала» на так называемую «ЛНР».

Об этом пишет Espreso.tv.

Провокационная новость появилась на сайте сегодня, 28 января. Материал вышел с оглавлением «Украинцы напали на Луганскую республику?». Автор текста ссылается на «офицера пресс-службы «ЛНР» Александра Мазейкина», который говорит, что украинский артобстрел привел к гибели «бойца Народной милиции ЛНР». При этом в новости не указывают, что «ЛНР» является непризнанным образованием с российскими наемниками, которые временно оккупировали часть украинских областей.

Украинские дипломаты отреагировали на новость резким комментарием, потребовав удалить с сайта RTCG фейк.

— В момент наибольшей угрозы нападения России на Украину мы буквально поражены публикацией черногорского общественного вещателя RTCG news, узаконивающей сепаратистскую группировку на временно оккупированных территориях на востоке Украины, — гласит позиция украинского посольства в Черногории.

Представители Киева попросили Черногорию впредь избегать подобных заявлений.

— Мы призываем RTCG как можно быстрее удалить эту провокационную публикацию и не допускать распространения в будущем информации, несовместимой с официальной позицией Черногории относительно территориальной целостности Украины и норм международного права. Мы призываем RTCG избегать таких безобразных ситуаций. Также требуем публично опровергать любую неправдивую информацию, — сказано в официальном сообщении.

Как сообщалось, Черногория ослабила правила въезда в страну для иностранных туристов.