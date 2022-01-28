Лидер правящего в Беларуси режима Александр Лукашенко ответил на вопрос о вероятности участия белорусской армии в военных действиях против Украины.

По его словам, такого никогда не будет, пишет БЕЛТА.

— Я нигде и никогда не говорил и не скажу, что я пошлю на чужую территорию против какого-то народа. Вы Украину упомянули. Упаси меня бог воевать против этого народа, — заявил Александр Лукашенко.

Он добавил, что белорусская армия будет воевать только в двух случаях.

— Если против Беларуси будет совершена прямая агрессия. И второй момент, когда быть войне и Беларусь будет в ней участвовать, если на нашего союзника — Российскую Федерацию — совершат непосредственное нападение, — подчеркнул Александр Лукашенко.

При этом ранее Александр Лукашенко пригрозил «не остаться в стороне» в случае обострения боестолкновений на востоке Украины.

Ранее сообщалось, правительство Литвы оценивает возможность инициировать международный судебный процесс против Александра Лукашенко.