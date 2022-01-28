Глава французской дипломатии Жан-Ив Ле Дриан заявил, что только от Владимира Путина зависит, начнет ли Россия диалог с Западом, или продолжит подталкивать к эскалации вокруг Украины.

Об этом информирует Le Figaro.

Министр иностранных дел Франции прокомментировал отношения с Россией перед тем, как президент Франции Эмманюэль Макрон провел телефонные переговоры с Владимиром Путиным.

— Хотит ли он быть тем, кто утверждает, что Россия является державой дисбаланса, или он готов начать деэскалацию? <...> Владимиру Путину решать, хочет ли он конфронтации или консультаций <...>. Мы готовы к консультациям. Для этого по-прежнему нужны двое, — подчеркнул глава французского МИД.

Он добавил, что риск вторжения в Украину до сих пор сохраняется и в случае него для России наступят «массовые последствия».

Глава дипведомства Парижа заключил, что «теперь мяч на стороне Путина»

— Необходимо продолжать настойчиво вести переговоры с русскими, чтобы поставить Владимира Путина перед его обязанностям, — настоял Жан-Ив Ле Дриан.

Напомним, у Зеленского остались довольны возобновлению встреч в формате «нормандской четверки».