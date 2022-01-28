Президент Франции Эммануэль Макрон сегодня вечером позвонил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Накануне французский президент провел разговор с главой России Владимиром Путиным.
Об этом Владимир Зеленский сообщил в Instagram.
Он и французский президент говорили о:
— Пока существует благоприятный климат для диалога, надо наполнять время встречами и переговорами. Пока продолжаются дипломатические усилия, возможность дальнейшей эскалации уменьшается, — заявил Владимир Зеленский.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский вечером в четверг, 27 января, переговорил с американским лидером Джо Байденом.
Президент Франции Эммануэль Макрон сегодня вечером позвонил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Накануне французский президент провел разговор с главой России Владимиром Путиным.
Об этом Владимир Зеленский сообщил в Instagram.
Он и французский президент говорили о:
— Пока существует благоприятный климат для диалога, надо наполнять время встречами и переговорами. Пока продолжаются дипломатические усилия, возможность дальнейшей эскалации уменьшается, — заявил Владимир Зеленский.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский вечером в четверг, 27 января, переговорил с американским лидером Джо Байденом.