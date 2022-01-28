Президент Франции Эммануэль Макрон сегодня вечером позвонил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Накануне французский президент провел разговор с главой России Владимиром Путиным.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Instagram.

Он и французский президент говорили о:

возобновлении работы нормандского формата для урегулирования конфликта на Донбассе;

деэскалации ситуации вокруг границ Украины.

— Пока существует благоприятный климат для диалога, надо наполнять время встречами и переговорами. Пока продолжаются дипломатические усилия, возможность дальнейшей эскалации уменьшается, — заявил Владимир Зеленский.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский вечером в четверг, 27 января, переговорил с американским лидером Джо Байденом.