Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на следующей неделе посетит Украину.

Он надеется укрепить дипломатические усилия на фоне угрозы вторжения России, пишет The Guardian.

Согласно источникам в британском правительстве, Борис Джонсон посетит Украину, после чего проведет переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.

— Премьер-министр полон решимости ускорить дипломатические усилия и усилить сдерживание, чтобы избежать кровопролития в Европе. Он повторит необходимость того, чтобы Россия отступила и вступила в дипломатические отношения, когда он будет говорить с президентом Путиным на этой неделе, — отметил представитель Даунинг-стрит.

Также сообщается, что Борис Джонсон рассмотрит варианты сдерживания российской агрессии против Украины, включая новое развертывание войск НАТО. Кроме того, ожидается, что уже в понедельник Лондон объявит о намерении ввести более жесткие санкции против России, если она решится на вторжение.

Напомним, министр обороны Италии Лоренцо Гуэрини заявил, что правительство будет более активно участвовать в решении ситуации, которая возникла в связи с риском нового вторжения РФ в Украину. Страна готова участвовать в усилении восточного фланга НАТО.