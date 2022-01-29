Бой под Крутами, годовщину которого Украина отмечает 29 января, перекликается с событиями, которые Украина переживает сегодня.

Об этом в обращении по случаю Дня памяти Героев Крут сказал пятый президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко.

И тогда, в начале ХХ столетия, и сегодня, сто лет спустя, наше государство защищается от одного и того же врага — и надеяться, что его можно уговорить остановиться, бесполезно.

— Сегодня мы чтим подвиг Героев Крут. Начало ХХ века очень перекликается в нашей истории с началом ХХІ. Мир уже изменился навсегда, но многие не хотят этого видеть, прячутся за мнимым спокойствием. Что-то там гудит в чужих столицах, на полные обороты работают дипломатические машины, приводятся в готовность войска, а у нас все под контролем. Отгуляли рождественские праздники, ждем Пасхи, колбасу с шашлыками. А с Востока, из заснеженных просторов темным облаком собирается русское нашествие. Навстречу ему выходят лучшие. Принимают бой в полях возле Крутов, поднимаются по Институтской, занимают позиции в окопах под Авдеевкой или Широкиным. Со всех сторон они слышат «проведем переговоры», «сойдемся посредине», «какая разница», — отметил Петр Порошенко.

По мнению политика, единственным путем к возвращению мира в Украину является объединение патриотических сил, воля государства к сопротивлению и сильная армия.

— Украинские герои отбрасывают лукавые советы и идут по пути правды. Они не оставляют нам ярких речей, но вечным остается их пример, «словно то дерево, посаженное над потоками водными, что плод свой дает в свое время». Почитая Героев Крут, спросим себя: а когда же наступит пора для плодов нашего украинского дерева? Настанет ли когда-то время встречать угрозы с позиции силы и уверенности? Эта сила не вырастет из заклинаний Зеленского. Для уверенности нужно не «Велике крадівництво», а обеспечение армии всем необходимым, не желание заглянуть в глаза Путину, а жесткая воля государства к сопротивлению, не политические преследования, а объединение всех патриотических сил. Добьемся этого – сможем уверенно встречать все вызовы, — убежден Петр Порошенко.

Политик также отметил, что убежден: война с Россией закончится, когда Украина вернет оккупированные Донбасс и Крым, он призвал к объединению перед российской угрозой.

— Проблема угрозы со стороны России не исчезла за сто четыре года со времени Крут, и не «рассосется» за три недели. Видосики здесь не помогут. Помочь может только консолидация патриотов. Вы с нами, господин Зеленский? Вы с нами, «Слуги народа»? Молчание не поможет, потому что ответ придется давать. И отвечать, потому что порой прятать голову в песок и есть предательство. Сегодня, в день чествования Героев Крут, мы повторяем нашу присягу отбросить московское нашествие, освободить оккупированный Донбасс и Крым. Мы остановили врага в самые трудные годы, в единстве мы сделаем Украину непобедимой, — резюмировал Петр Порошенко.

Ранее в Николаеве у мемориала Небесной сотни почтили память Героев Крут.