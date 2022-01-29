Недалеко от административной границы с временно оккупированной территорией Крыма проведены тактико-специальные учения артиллерийских подразделений гаубиц «Мста-Б».

Об этом сообщает командование Объединенных сил ВСУ.

По словам командующего Объединенными силами генерал-лейтенанта Сергея Наева, тренировка боевых расчетов по нанесению огневого удара по условному противнику прошла на одном из военных полигонов Херсонщины.

— В ходе тренировок командиры взводов управляют артиллерийскими расчетами на всех этапах выполнения боевого задания, а именно: в ходе перемещения в район огневых позиций, оборудования и подготовки позиций, наведения на цели и оставления огневых позиций, — подчеркнул командующий.

В этот раз, по легенде учений, во время разведки местности беспилотный летательный аппарат обнаружил продвижение живой силы и бронированной техники условного противника в сторону позиций украинских войск. Расстояние до целей составляло около 20 километров. Поэтому на уничтожение противника были направлены расчеты гаубиц «Мста-Б».

Обстрел условного противника корректировался с помощью операторов беспилотных летательных аппаратов.

Напомним, министр обороны Италии Лоренцо Гуэрини заявил, что правительство будет более активно участвовать в решении ситуации, которая возникла в связи с риском нового вторжения РФ в Украину. Страна готова участвовать в усилении восточного фланга НАТО.