В России заявили, что войска и авиация Западного военного округа РФ завершили «плановую проверку боевой готовности» и якобы возвращаются на места базирования.

Как передает Интерфакс.

— Все задачи, стоящие перед войсками в рамках проверки боеготовности, выполнены в полном объеме. У нас продолжаются плановые мероприятия боевой подготовки на полигонах. Впереди целый комплекс мероприятий, включая двусторонние тактические учения с привлечением авиации и систем ПВО, — заявил командующий войсками ЗВО РФ Александр Журавлев.

По данным штаба округа, подразделения бригад связи, передовые отряды инженерных подразделений, а также радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) прибывают в пункты постоянной дислокации. Авиация, задействованная в ходе проверки, также возвратилась на аэродромы базирования.

По возвращении организовано обслуживание вооружения и военной техники - пополняются необходимые запасы горюче-смазочных материалов, ракет и боеприпасов, израсходованных в ходе тактических учений.

Напомним, у Владимира Зеленского остались довольны возобновлению встреч в формате «нормандской четверки».