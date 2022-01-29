В субботу, 29 января, на Донбассе вооруженные формирования России ни разу не нарушили режим прекращения огня.

Украинские военные продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил, сообщает пресс-центр штаба ООС.

— С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации нарушение режима прекращения огня не зафиксировано, — говорится в сообщении.

В штабе добавили, что военные продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной российской агрессии.

Отметим, что на Донбассе обстрелы не фиксируются с 28 января.

В России заявили, что войска и авиация Западного военного округа РФ завершили «плановую проверку боевой готовности» и якобы возвращаются на места базирования.