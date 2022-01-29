Завтра, 30 января, на Николаевщине ожидаются порывы ветра 15-20, метров в секунду, а на дорогах — гололедица.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Также 30 января прогнозируют снег, мокрый снег, в западных, ночью и северных областях местами значительный снег, лишь ночью в южных и восточных областях без существенных осадков. Температура 2-7° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла. В Карпатах температура ночью и днем 7-12° мороза.

31 января ночью ожидается умеренный, днем небольшой мокрый снег, в южной части страны без существенных осадков. 1 февраля в Карпатском регионе, ночью и на северо-востоке небольшой снег, на остальной территории без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер западный и юго-западный, 7-12 м/с, 31 января в Украине порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25-30 м/с, метели. Температура ночью и днем от 3° мороза до 2° тепла (ночью 1 февраля 2-7° мороза), в южной части днем 1-6° тепла, в Карпатах ночью и днем 6-11° мороза.

2-3 февраля в западных областях небольшой снег, в юго-восточных областях мокрый снег с дождем, на остальной территории без существенных осадков. Температура ночью 3-9° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла, 3 февраля в западных и северных областях 1-6° мороза; в юго-восточных областях ночью около 0°, днем 0-5° тепла. В Карпатах временами снег, температура ночью 6-12°, днем 2-8° мороза.

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