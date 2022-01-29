Об этом говорится в статье британского издания The Times.

— Путин воспринимает себя между императором и Богом. Он думает, что может делать все, что хочет. Он хочет воссоздать вторую версию Советского Союза, в которой Украина является лишь частью пазла, без которого не может существовать карта, — сказал Петр Порошенко The Times.

Предлагая советы администрации президента Владимира Зеленского, как лучше подготовить народ к войне, Порошенко выделил Великобританию как одну из ведущих союзников Украины, и призвал раздробленную политическую элиту страны последовать примеру коалиции военного времени Черчилля.

— Черчилль — мой пример в этой ситуации. В начале Второй мировой войны он был самым активным и критически настроенным к своим оппонентам, однако он создал правительство национального единства. Многим украинским политикам следует очень внимательно изучить британскую историю и учесть, что Черчилль является чрезвычайно популярным в Украине, — добавил Петр Порошенко.

В то же время несмотря на недавние поставки легкого противотанкового оружия и противотанковых ракетных комплексов «Джавелин», которые Великобритания и США передали Украине, Порошенко отметил значительные пробелы в военной и гражданской подготовке своей страны.

По его словам, армия по-прежнему получает низкую заработную плату, силы территориальной обороны не подготовлены, а стратегический резерв Вооруженных сил небоеспособен.

— Солдаты на линии фронта получают меньше, чем охранник в супермаркете. И мы должны увеличить расходы на организацию сил территориальной обороны, чтобы увеличить цену, которую Путин будет платить за вторжение. Каждый дом должен быть проблемой для российских солдат, — говорит политик.

Петр Порошенко отмечает: поставка союзниками оборонительного оружия в Украину может изменить цену возможного вторжения для России.

Напомним, министр обороны Италии Лоренцо Гуэрини заявил, что правительство будет более активно участвовать в решении ситуации, которая возникла в связи с риском нового вторжения РФ в Украину. Страна готова участвовать в усилении восточного фланга НАТО.