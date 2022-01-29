На территории Николаевской области дислоцируются пять батальонов сил территориальной обороны — в каждом из четырех районов — Первомайском, Вознесенском, Баштанском и Николаевском — и в областном центре.
Они подчиняются управлению бригады территориальной обороны Николаевской области, рассказал командир кадра отдельной бригады территориальной обороны, полковник Роман Токаренко, передает «Суспільне».
— По состоянию на 28 января согласовываются все юридические вопросы о передаче помещений этим военным частям, подведении необходимых коммуникаций и предоставлении коммунальных услуг. С этой целью состоялась встреча с руководителями местных властей, на территории которых дислоцируются части, и предприятиями-представителями коммунальных услуг, — рассказал он.
По его словам, на силы территориальной обороны возложены пять основных задач:
— Согласно Закону «Об основах национального сопротивления», вступившему в действие 1 января 2022 года, нам добавились задачи, о которых ранее речь не шла. Это противодействие информационным угрозам со стороны противника и обеспечения общественного порядка. Для этого будем взаимодействовать с МВД. Также внесли изменения в наше вооружение. Кроме стрелкового оружия, отныне будут еще и 60-миллиметровые минометы, — сказал Роман Токаренко.
По его словам, личный состав отдельной бригады территориальной обороны Николаевской области укомплектован на 70%, места дислокации определены, идет их обустройство.
До этого заместитель Николаевского городского головы Юрий Степанец заявил о необходимости срочно привести в порядок защитные сооружения в городе.
Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким уверен, что в случае наступление российский войск на регион местные жители смогут использовать подвалы в качестве укрытия.
На территории Николаевской области дислоцируются пять батальонов сил территориальной обороны — в каждом из четырех районов — Первомайском, Вознесенском, Баштанском и Николаевском — и в областном центре.
Они подчиняются управлению бригады территориальной обороны Николаевской области, рассказал командир кадра отдельной бригады территориальной обороны, полковник Роман Токаренко, передает «Суспільне».
— По состоянию на 28 января согласовываются все юридические вопросы о передаче помещений этим военным частям, подведении необходимых коммуникаций и предоставлении коммунальных услуг. С этой целью состоялась встреча с руководителями местных властей, на территории которых дислоцируются части, и предприятиями-представителями коммунальных услуг, — рассказал он.
По его словам, на силы территориальной обороны возложены пять основных задач:
— Согласно Закону «Об основах национального сопротивления», вступившему в действие 1 января 2022 года, нам добавились задачи, о которых ранее речь не шла. Это противодействие информационным угрозам со стороны противника и обеспечения общественного порядка. Для этого будем взаимодействовать с МВД. Также внесли изменения в наше вооружение. Кроме стрелкового оружия, отныне будут еще и 60-миллиметровые минометы, — сказал Роман Токаренко.
По его словам, личный состав отдельной бригады территориальной обороны Николаевской области укомплектован на 70%, места дислокации определены, идет их обустройство.
До этого заместитель Николаевского городского головы Юрий Степанец заявил о необходимости срочно привести в порядок защитные сооружения в городе.
Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким уверен, что в случае наступление российский войск на регион местные жители смогут использовать подвалы в качестве укрытия.