На территории Николаевской области дислоцируются пять батальонов сил территориальной обороны — в каждом из четырех районов — Первомайском, Вознесенском, Баштанском и Николаевском — и в областном центре.

Они подчиняются управлению бригады территориальной обороны Николаевской области, рассказал командир кадра отдельной бригады территориальной обороны, полковник Роман Токаренко, передает «Суспільне».

— По состоянию на 28 января согласовываются все юридические вопросы о передаче помещений этим военным частям, подведении необходимых коммуникаций и предоставлении коммунальных услуг. С этой целью состоялась встреча с руководителями местных властей, на территории которых дислоцируются части, и предприятиями-представителями коммунальных услуг, — рассказал он.

По его словам, на силы территориальной обороны возложены пять основных задач:

охрана государственной границы,

обеспечение деятельности органов власти и военного управления,

борьба с контрдиверсионными силами противника,

выполнение мер правового режима военного положения,

охрана важных государственных объектов и коммуникаций.

— Согласно Закону «Об основах национального сопротивления», вступившему в действие 1 января 2022 года, нам добавились задачи, о которых ранее речь не шла. Это противодействие информационным угрозам со стороны противника и обеспечения общественного порядка. Для этого будем взаимодействовать с МВД. Также внесли изменения в наше вооружение. Кроме стрелкового оружия, отныне будут еще и 60-миллиметровые минометы, — сказал Роман Токаренко.

По его словам, личный состав отдельной бригады территориальной обороны Николаевской области укомплектован на 70%, места дислокации определены, идет их обустройство.

До этого заместитель Николаевского городского головы Юрий Степанец заявил о необходимости срочно привести в порядок защитные сооружения в городе.

Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким уверен, что в случае наступление российский войск на регион местные жители смогут использовать подвалы в качестве укрытия.