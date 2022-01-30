Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что у Украины есть продуманная дипломатическая стратегия для противодействия российской агрессии.

По его словам, Украина инициировала разработку комплексного пакета по сдерживанию РФ, пишет НВ.

— Мы еще в ноябре инициировали разработку комплексного пакета сдерживания России, в который вошли три уровня: активная дипломатия, жесткие экономические санкции против РФ, углубленное оборонное сотрудничество с нашим государством. Сейчас в эту триаду добавлен новый элемент - помощь для сохранения экономической и финансовой стабильности государства, — заявил он.

По словам министра, украинские дипломаты провели сотни часов переговоров для воплощения пакета против агрессии РФ.

— Результаты все видят. Число самолетов с аргументами на усиление Вооруженных сил Украины от наших союзников. Согласование между США, Великобританией, Канадой и ЕС является ключевым параметром санкционного пакета, — добавил Дмитрий Кулеба .

Он также сообщил, что ранее в мире боялись заводить разговор об отключении России от SWIFT.

Ранее в субботу агентство Reuters сообщило, что Россия накапливает на границе с Украиной запасы крови и медматериалы, которые позволят оказывать помощь раненым. Эту информацию агентству подтвердили источники в администрации США. Вашингтон расценивает это как еще одно ключевое свидетельство готовности РФ начать военные действия против Украины.

Напомним, министр обороны Италии Лоренцо Гуэрини заявил, что правительство будет более активно участвовать в решении ситуации, которая возникла в связи с риском нового вторжения РФ в Украину. Страна готова участвовать в усилении восточного фланга НАТО.