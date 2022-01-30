За сутки 29 января пророссийские наемники ни разу не открывали огонь по позициями ВСУ в зоне ООС.
Утреннюю сводку приводит штаб Операции Объединенных Сил.
Боевики не начинали обстрелы как вчера, так и сегодня ночью. По состоянию на 7 утра сохранялся «режим тишины».
— Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации, — гарантируют в штабе.
Напомним, несколько дней назад сепаратисты открыли огонь по позициям ВСУ у Марьинки.
За сутки 29 января пророссийские наемники ни разу не открывали огонь по позициями ВСУ в зоне ООС.
Утреннюю сводку приводит штаб Операции Объединенных Сил.
Боевики не начинали обстрелы как вчера, так и сегодня ночью. По состоянию на 7 утра сохранялся «режим тишины».
— Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации, — гарантируют в штабе.
Напомним, несколько дней назад сепаратисты открыли огонь по позициям ВСУ у Марьинки.