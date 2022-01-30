— Думаю, Зеленский и его политическая команда исходят из своего собственного набора приоритетов, которые не обязательно совпадает с мнением военных и разведки, — объяснил информатор издания.

В свою очередь, WP также взяла анонимный комментарий у одного из помощником президента Украины.

— Распространяется мнение, что США преувеличивают угрозу по политическим причинам, — заявили газета в ОП.

В Белом доме с такими домыслами несогласны.

Как сообщалось, Министерство обороны Украины опровергло информацию о том, что Россия стягивает к границе запасы крови и медицинских материалов для оказания помощи раненым.