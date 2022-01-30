Разведка Украины переместила документацию и оборудования из столичного штаба в регионы позападнее, журналисты считают это признаком подготовки к войне.
Об этом информирует WP со ссылкой на источники.
Информацию о переезде архивов Washington Post получила из первых рук украинских чиновников. При этом собеседник из властей США заявил газете, что у Зеленского нет однозначной позиции по поводу гипотетического вторжения.
— Думаю, Зеленский и его политическая команда исходят из своего собственного набора приоритетов, которые не обязательно совпадает с мнением военных и разведки, — объяснил информатор издания.
В свою очередь, WP также взяла анонимный комментарий у одного из помощником президента Украины.
— Распространяется мнение, что США преувеличивают угрозу по политическим причинам, — заявили газета в ОП.
Как сообщалось, Министерство обороны Украины опровергло информацию о том, что Россия стягивает к границе запасы крови и медицинских материалов для оказания помощи раненым.
Разведка Украины переместила документацию и оборудования из столичного штаба в регионы позападнее, журналисты считают это признаком подготовки к войне.
Об этом информирует WP со ссылкой на источники.
Информацию о переезде архивов Washington Post получила из первых рук украинских чиновников. При этом собеседник из властей США заявил газете, что у Зеленского нет однозначной позиции по поводу гипотетического вторжения.
— Думаю, Зеленский и его политическая команда исходят из своего собственного набора приоритетов, которые не обязательно совпадает с мнением военных и разведки, — объяснил информатор издания.
В свою очередь, WP также взяла анонимный комментарий у одного из помощником президента Украины.
— Распространяется мнение, что США преувеличивают угрозу по политическим причинам, — заявили газета в ОП.
Как сообщалось, Министерство обороны Украины опровергло информацию о том, что Россия стягивает к границе запасы крови и медицинских материалов для оказания помощи раненым.